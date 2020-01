Stiri pe aceeasi tema

- Australia a profitat sambata de o usoara scadere a temperaturilor in sud-estul tarii pentru a controla peste o suta de incendii care devasteaza regiunea, dupa o noua zi de canicula in ajun care a provocat fuziunea mai multor focare, relateaza EFE. Vineri noapte, trei focare s-au unit creand un "mega-incendiu"…

- Situatie din ce in ce mai critica in Australia, unde vantul va fi principala problema care va pune dificultati majore interventiei pompierilor si ar putea duce la noi focare. Intre timp, trei incendii s-au combinat si au format unul singur, mai mare decat Manhattan. Pompierii australieni lupta cu ceea…

- O familie formata din parinți și trei copii, din care doi minori, a ramas fara acoperiș deasupra capului in urma unui puternic incendiu, in comuna suceveana Moldova Sulița. Parinții și copiii minori locuiesc in prezent intr-o camera a bunicilor. „Sunt cinci suflete care vor petrece noaptea ...

- Un baiat de 12 ani din Australia a reusit sa fuga din calea flacarilor care au cuprins ferma la care locuia si sa salveze cainele familiei dupa ce a luat cheile de la o camioneta si a condus inspre o zona sigura, potrivit Reuters. Cand flacarile s-au apropiat de locuinta sa, Lucas Sturrock…

- Recordurile de temperatura cu care se confrunta Australia in aceasta periooada a declanșat incendii de vegetație in mai multe regiuni ale țarii, meteorologii prognozand o vara cu incendii devastatoare, potrivit cotidianului The Guardian, anunța MEDIAFAX.Citește și: Dezvaluiri din raportul…

- Incendiile de vegetație au facut ravagii in Australia. Barry Parsons, un barbat in varsta de 58 de ani, a devenit al patrulea om care a ars de viu in incendiile care au cuprins mare parte din țara. Cadavrul lui Barry Parsons a fost gasit ieri, dar se crede ca el a murit inca de vineri, […] Post-ul Mesajul…

- Mii de pompieri din Australia lupta cu incendiile de vegetatie care au produs distrugeri masive, insa, intr-o perioada atat de delicata, locuitorii de la Antipozi mai au parte si de vesti bune.