- O planeta telurica din afara sistemului nostru solar, a carei masa este jumatate din cea a lui Venus, a fost detectata de astronomi, care au identificat totodata in acelasi sistem stelar si o exoplaneta ce ar putea sa intretina viata, informeaza joi DPA. Acel corp ceresc teluric este cea…

- Piata auto din Romania inregistreaza o usoara revigorare in 2021, cu vanzari mai mari in fiecare luna, iar piata auto din Europa da semne ca isi va reveni din a doua jumatate a acestui an, potrivit unui raport al firmei de consultanta PwC. "Piata auto europeana inca se lupta cu impactul…

- Un studiu nou arata ca persoanele vaccinate antigripal ar fi mai protejate impotriva efectelor grave ale bolii COVID-19 decat cele nevaccinate. Mai mult, persoanele vaccinate antigripal ar fi mai puțin expuse riscului de a avea nevoie de ingrijiri medicale de urgența post-boala. Studiul a fost prezentat…

- Cercetatorii de la Institutului Gamaleya au sugerat ca noua varianta ar putea fi de vina pentru numarul mare de cazuri de COVID-19, inregistrat in ultimele zile. Aceștia incearca acum sa afle daca vaccinurile actuale sunt eficiente impotriva tulpinei mutante „Moscova”. Cu toate acestea, oficialii ruși…

- Oamenii de știința au descoperit o exoplaneta aflata la 90 de ani lumina de Pamant cu o atmosfera interesanta: ar putea avea nori formați din evapoarea apei, la fel ca Pamantul, relateaza CNN . Exoplanetele sunt planete situate in afara sistemului nostru solar. Aceasta exoplaneta, numita TOI-1231 b,…

- Cercetatorii americani au descoperit ca rata de abandon școlar in randul elevelor de liceu din Colorado, SUA, a scazut cu 14% dupa ce autoritațile au oferit costuri mai mici sau chiar gratuitați la metodele de contracepție. In paralel, rata de absolvire a crescut, pana in 2017, cu patru procente, parțial…

- Horoscopul lunii iunie 2021. Toate zodiile vor avea parte de vești și schimbari, din cauza eclipsei de Soare din Gemeni, din data de 10 iunie. Horoscop iunie 2021 – zodia Berbec Se vor aduna mai multe probleme de cuplu, mai ales in a doua saptamana a lunii iunie. Discutiile sincere sunt singura solutie,…