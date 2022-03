Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul din orașul Vinnița a fost complet distrus ca urmare a atacului din partea Rusiei. Potrivit președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, forțele militare ruse au atacat obiectul strategic cu 8 rachete. Video of the burning airport near #Vinnitsa pic.twitter.com/MVCNK7kFVT — NEXTA (@nexta_tv)…

- Manifestații impotriva razboiului declanșat de Vladimir Putin in Ucraina au avut loc și duminica la Moscova și in cel puțin 35 de localitați din Rusia. Presa internaționala spune ca peste 1.000 de protestatari ar fi fost arestați. Presa ucraineana a publicat un video din piața Manezhnaya, care arata…

- La Herson, oraș cazut in mainile trupelor rusești, zeci de oameni cu mainile goale și-au facut curaj, ieșind in strada sa protesteze fața de invadatorii ruși. Imaginile impresionante care surprind indrezneala ucrainenilor au fost publicate sambata pe rețelele de socializare. In noile imagini surprinse…

- Intr-o interpelare, Liudmila Narusova a afirmat ca "recruții care au fost obligați sa semneze un contract sau altcineva a semnat pentru ei au fost retrași din zona de razboi din Ucraina. Dar dintr-o companie de o suta de oameni au ramas doar patru in viața."Cand i s-a raspuns ca nu aceasta e subiectul…

- Joi, 3 martie, s-a incheiat runda a doua de negocieri ruso-ucrainene. Mihail Podoliak și-a rezumat rezultatele.„Delegația ucraineana nu a obținut rezultatele așteptate și va continua dialogul in runda a treia de negocieri.Am discutat in detaliu aspectul umanitar. Multe orașe sunt inconjurate, sunt probleme…

- Zelenski, aclamat la scena deschisa in Parlamentul European Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut marti Uniunii Europene sa demonstreze ca este de partea Ucrainei in razboiul acesteia cu Rusia, la o zi dupa ce a semnat cererea oficiala de aderare la blocul comunitar, transmite Reuters. La…

- Orașelul a fost scena unor lupte dure in ultimele zile, in contextul tentativei forțelor ruse de a avansa spre capitala Ucrainei. O fotografie cu urmarile confruntarilor armate din Bucha, un orașel de langa Kiev, aflat in vestul capitalei, a fost publicata pe pagina Forțelor Armate Ucrainene.„Orașul…

- Ca urmare a bombardarii de catre fortele ruse a orasului ucrainean Herson, obuzele au lovit doua cladiri rezidentiale cu noua etaje, transmite publicatia ucraineana Unian. Incendiul provocat a fost lichidat, exista cel putin patru raniti. Ocupants shelling residential buildings in #Kherson pic.twitter.com/kgu8x5kCin—…