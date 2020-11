VIDEO Argeş: Anchetă a poliţiştilor în urma apariţiei unui videoclip cu un animal exotic IPJ Arges a informat duminica seara ca politistii s-au sesizat din oficiu si efectueaza cercetari privind rele tratamente si cruzimi impotriva animalelor, dupa ce in spatiul public a aparut un videoclip cu un animal exotic. Potrivit IPJ Arges, in urma informatiilor aparute in spatiul public referitor la realizarea unui videoclip cu un animal exotic, politistii s-au sesizat din oficiu si efectueaza verificari privind rele tratamente si cruzimi impotriva animalelor, respectiv cu privire la conditiile de detinere a animalului ce apare in materialul filmat. "In cauza a fost intocmit dosar penal,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

