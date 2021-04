Stiri pe aceeasi tema

- Nouazeci și șapte de persoane au fost ranite duminica, dupa ce mai multe vagoane ale unui tren au deraiat, in provincia Qalyubia din Egipt, a anunțat Ministerul Sanatații, potrivit Reuters. Peste 50 de ambulanțe au intervenit la fața locului și au mutat raniții in trei spitale din provincie. Presa locala…

- Aproape 100 de persoane au fost ranite, dupa ce un tren de pasageri a deraiat, duminica dupa-amiaza, in apropierea orasului egiptean Cairo, anunta echipele de interventie, conform agentiei Associated Press, anunța MEDIAFAX. Accidentul feroviar a avut loc in zona Banha (Qalyubia), la periferia…

- Deputatul liberal Nelu Tataru a afirmat, miercuri seara, ca ar fi dispus sa preia din nou functia de ministru al Sanatatii, daca partidul ar decide acest lucru, insa a precizat ca in cadrul coalitiei portofoliu este al USR.

- Cel putin 32 de persoane au murit, iar alte 66 au fost ranite vineri, intr-o coliziune intre doua trenuri de calatori, in guvernoratul Sohag, in sudul Egiptului, anunta Ministerul egiptean al Sanatatii, relateaza AFP.

- CHIȘINAU, 19 mart – Sputnik. Un zbor charter Tel Aviv – Chișinau, a fost aprobata pentru data de 21 martie 2021, anunța misiunea diplomatica a Republicii Moldova in Israel. © Sputnik / Rodion ProcaIsraelul reia zborurile cu toate țarile, insa cu unele restricții ”Ambasada aduce la cunoștința…

- Mallurile, restaurantele, scolile, gradinitele, gimnaziile si toate locurile culturale din Sofia si din regiunea capitalei bulgare urmeaza sa fie inchise, ”cu o siguranta de 99%”, anunta seful Inspectoratului regional de sanatate Dancio Pencev, relateaza site-ul Novonite. Aceste masuri urmeaza…

- Serviciile de terapie intensiva cehe au atins capacitatea maxima in timp ce numarul infectiilor virale continua sa creasca in aceasta tara din UE cea mai afectata de pandemie, a anuntat marti Ministerul ceh al Sanatatii, relateaza AFP. Republica Ceha se afla in fruntea statisticilor mondiale…

- Calatorii care sosesc in Bulgaria cu avionul, pe uscat sau pe mare este necesar sa prezinte un test PCR covid-19 - incepand de la 29 ianuarie si pana la sfarsitul lui aprilie -, a anuntat Ministerul bulgar al Sanatatii, in contextul in care aceasta fosta tara comunista din Balcani incearca sa opreasca…