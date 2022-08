Stiri pe aceeasi tema

- DESTIN FRANT… Tragedia de la Oprișița, in urma careia un adolescent de 17 ani și-a pierdut viața a fost aprig dezbatuta de societatea vasluiana. Mama lui Andrei Chirica, tanarului mort in accident este cunoscuta de vasluieni. Tanti Maricica are o taraba in piața Traian și multa lume cumpara fructe…

- ULTIMA ORA… Accidentul a avut loc in jurul orei 4.00 dimineața. Un autoturism in care se aflau cinci persoane a cazut intr-un rau. La fața locului au fost solicitați salvatorii astfel ca doua ambulanțe SMURD și trei ale Serviciului Județean de Ambulanța au sosit la fața locului. Medicii i-au gasit pe…

- DRAMA… Un copil de 13 ani din Marașești, comuna Voinești, a murit intr-un grav accident de circulație, produs in seara zilei de 20 iulie! Mama și copilul se aflau intr-o caruța, iar minorul se pare ca a sarit brusc din atelaj, fiind acroșat de un atoturism inmatriculat in județul Neamț. La fața locului…

- Ardelean Farcas, asa-zisul guru al unei comunitati izolate din zona Bradului, anchetat pentru mai multe infractiuni, a murit la spitalul din Deva. Ardelean Farcas (59 de ani), gurul „Copiilor Soarelui”, un fost miner care a pus bazele unei comunitati izolate din zona Bradului, a murit vineri, 8 iulie,…

- Veste proasta pentru cei care il cunoasteau pe baiatul in varsta de 10 ani care a fost implicat in accidentul de la Harlau. Copilul a murit ieri, pe 26 iunie 2022, chiar daca medicii au depus eforturi uriașe pentru a-i salva viața micuțului. Așadar, evenimentul rutier care a avut loc la Harlau s-a produs…

- DRUM BUN, ANCELIN!… „Incepand cu varsta de 50 de ani, e bine sa nu te mai certi cu nimeni, pentru ca s-ar putea sa nu mai ai timp sa te impaci”, spunea ANCELIN ROSETI. A fost un poet si publicist roman, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania. A publicat multe carti de poezii si a […] Articolul A…

- In cursul nopții trecute un accident rutier grav s-a produs in aceeași zona in care un tanar a murit carbonizat. Mașina a intrat intr-un cap de pod. Victima are 21 de ani și a suferit mai multe rani. Polițiștii au deschis dosar penal. Accidentul a avut loc in afara localitații Podu Iloaiei. Va aducem…

- O femeie din județul Valcea a murit, duminica seara, dupa ce a fost ințepata de un bondar. Femeia a intrat in șoc anafilactic, iar medicii care au intervenit nu au reușit sa o salveze. Este vorba despre o femeie in varsta de 50 de ani. Ea servea masa impreuna cu familia, in holul locuinței, cand […]…