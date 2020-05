VIDEO Anchetă în Turcia: Moscheile din Izmir au difuzat cântecul de protest Bella Ciao Autoritațile turce au deschis joi o ancheta dupa ce persoane necunoscute au piratat sistemul de chemare la rugaciune din Izmir (vest) pentru a difuza cântecul italian de protest "Bella Ciao" de la minaretele mai multor moschei din oraș, scrie AFP.



Imnul anti-fascist a fost difuzat de mai multe moschei miercuri dupa-amiaza, la ora azzan, chemarea la rugaciune difuzata de cinci ori pe zi. Secvențele a fost intens distribuita pe rețelele sociale.



Divizia locala a Diyanet, Autoritatea turca pentru Afaceri religioase, a confirmat incidentul într-un comunicat publicat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Kirsten Flipkens, 34 de ani, locul 77 WTA, a fost amendata de autoritațile belgiene, dupa ce a trecut ilegal granița cu Olanda, in plina pandemie de coronavirus, informeaza Het Laatste Nieuws. Incidentul a avut loc vineri, cand sportiva și-a planificat o cursa cu bicicleta, pe o distanța de 130 de kilometri.…

- Un barbat din satul satul Romanii de Sus,județul Valcea a fost batut de polițiști in sediul instituției. Scenele au fostfilmate de localnici și au ajuns și in vizorul procurorilor care deschis undosar penal pentru purtare abuziva.Mai multe filmari, realizate de rudelebarbatului surprind momentul in…

- Afaceri profitabile cu maști de protecție intre o fosta colaboratoare a premierului Ludovic Orban și activiștii politici ai președintelui turc Recep Tayyip Erdogan. Jurnaliștii de la RiseProject au descoperit ca firma deținuta de femeia de afaceri care a fost condamnata și in dosarul de crima organizata…

- BUCUREȘTI, 12 mar – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și liderul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, in cadrul unei discuții telefonice, au remarcat cu satisfacție o diminuare semnificativa a tensiunilor in zona de deescaladare din Idlib, anunța serviciul de presa al Kremlinului. ©…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va efectua luni o vizita de lucru la Bruxelles, unde este de asteptat sa discute despre criza migrantilor la granita Turciei cu Grecia, potrivit postului public de radio turc TRT, citat de dpa și Agerpres.Într-un material difuzat vineri seara, TRT nu…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau rus Vladimir Putin au convenit sa aiba o intrevedere ''cat mai curand posibil'', a anuntat agentia de presa turca Anadolu, care il citeaza pe seful biroului de presa al presedintiei turce, transmite vineri DPA. Intr-o convorbire…

- O mașina a accidentat mai multe persoane care participau la un carnaval in Germania, in orașul Volkmarsen. Conform poliției, 58 de oameni au fost raniți, 18 dintre aceștia fiind copii, transmite Agerpres.„Exista 18 copii printre victime (…) 35 de persoane sunt in tratament spitalicesc si alte 17 sunt…

- ​Doi militari turci au fost ucisi, iar altii au fost raniti în urma raidurilor aeriene efectuate de armata siriana în regiunea Idlib, situata în nord-vestul Siriei, anunta Ministerul Apararii de la Ankara, precizând ca, în replica, au fost omorâti 50 de membri ai…