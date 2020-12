Stiri pe aceeasi tema

- Fundația Conservation Carpathia cu partenerul Asociația Ocolul Silvic Carpathia au finalizat reimpadurirea de toamna a unor terenuri grav degradate in Munții Fagaraș, adaugand inca 14 hectare celor 73 deja plantate in primavara și totalizand un numar de 375.000 de puieți de fag, paltin, brad si molid.…

- Episcopia Romano-Catolica din Oradea a amplasat, in fața catedralei episcopale romano-catolice, o uriașa coroana de brad, cu patru lumanari, care vor fi aprinse succesiv in ajunul fiecarei duminici din timpul Adventului (timpul dinaintea Sarbatorii Craciunului).

- Mobilizare incredibila a peste 650 de tineri liberali din organizațiile din toata țara. Acestia au donat astazi sange simultan in fiecare reședința de județ și in Bucuresti, intr-un efort comun cu personalul medical de a convinge cat mai mulți romani sa doneze. Vezi și: Se propune introducerea…

- CHIȘINAU, 15 nov - Sputnik. Victor Zestrea și Mariana Stegarescu au decis sa se casatoreasca intr-o zi istorica pentru Republica Moldova. Mirele a fost imbracat intr-un costum negru asortat cu o masa neagra, iar mireasa a optat pentru o rochie cu motive tradiționale și, evident, a avut o masca de…

- Cei doi așteptau calare culoarea verde a semaforului. Martorii acestor scene au ramas șocați de ceea ce au vazut. Imaginile video au fost postate de un cetațean pe Facebook, aceasta strangand zeci de comentarii și aprecieri. Citește și:VIDEO Cutremur puternic in Grecia si Turcia, de aproape…

- Mai mulți tineri a fost surprinși in timp ce iși imparțeau pumni și picioare pe strada Ion Creanga din sectorul Buiucani al Capitalei.Imagini de la fața locului au fost postate de catre un martor ocular pe Facebook.

- Sapte baieti si o fata Urmare a mai multor sesizari cu privire la faptul ca se tulbura ordinea si linistea publica a locatarilor din zona unei scoli din municipiul Constanta, in cursul zilei de ieri, in jurul orei 20.20, politisti din cadrul Sectiei 2 au legitimat un grup de 8 tineri, cu varste cuprinse…

- Polițiștii brașoveni au intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “lovirea sau alte violențe” La data de 02 octombrie 2020, in urma apariției, in mediul online, pe un site de socializare, a unor imagini video in care doi baieți se agreseaza fizic reciproc, polițiști din cadrul Poliției…