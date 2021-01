Stiri pe aceeasi tema

- Sustinatorii presedintelui in exercitiu Donald Trump au patruns miercuri in plenul Camerei Reprezentantilor, care fusese deja evacuata, si s-au implicat intr-o confruntare armata cu agentii de securitate de la Capitoliu din Washington, care au transmis ca au auzit focuri de arma, relateaza Agerpres,…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump le-a cerut miercuri sustinatorilor sai sa evite violenta, dupa intrarea manifestantilor pro-Trump la Capitoliu, atmosfera fiind extrem de tensionata, relateaza AFP, citeaza Agerpres.

- Donald Trump, președintele american in exercițiu, a transmis un mesaj pe Twitter susținatorilor sai care au luat cu asalt cladirea Capitoliului, atunci cand Congresul SUA se intrunea pentru validarea rezultatelor alegerilor prezidentiale.

- Presedintele in functie al SUA, Donald Trump, l-a criticat vehement, luni, pe senatorul republican Tom Cotton, care a afirmat ca nu va sustine eforturile unor colegi din Congres de contestare a validarii rezultatului scrutinului prezidential, castigat de Joseph Biden. "Cum poti valida un scrutin…

- Presedintele in exercitiu al SUA, Donald Trump, ar fi luat in calcul o posibila decretare a legii martiale pentru a anula alegerile pe care le-a pierdut pe 3 noiembrie in fata lui Joe Biden, sustin The New York Times si CNN, informatie catalogata de Trump drept ''fake news''. Potrivit…

- Președintele ales al SUA, Joe Biden, și coechipiera sa Kamala Harris, au fost au fost desemați personalitațile anului de catre revista Time, anunța BBC, conform Mediafax. „Biletul Biden-Harris reprezinta ceva istoric”, a postat Time pe Twitter. Perechea democrata a invins alți trei finaliști:…

- Invins de Joe Biden in alegeri, Donald Trump știe ca lupta s-a sfarșit și nu are o strategie complexa pentru a rasturna situația. Pur și simplu se agața de scenarii improbabile, in incercarea de a-și pastra susținatorii și de a amana inevitabilul, scrie New York Times, care citeaza mai mulți consilieri…

- "Economie contra pandemie", asa s-ar putea rezuma ziua de campanie de joi din statul-cheie Florida a celor doi candidati la functia de presedinte al SUA, republicanul Donald Trump si democratul Joe Biden, in care liderul de la Casa Alba a laudat ultimele cifre ale cresterii economice, in timp ce…