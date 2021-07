VIDEO. Alegeri la PNL Constanța. Cîțu, mesaje pentru primari și miniștri Prezent la Conferința de alegeri a PNL Constanța, premierul Florin Cițu a explicat de ce le promite bani primarilor, dar și care sunt motivele ce ar sta la baza remanierii unor miniștri. Astfel Florin Cițu a explicat de ce este esențial ca primarii PNL sa se implice activ in comunitațile lor. El a susținut ca […] The post VIDEO. Alegeri la PNL Constanța. Cițu, mesaje pentru primari și miniștri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Ludovic Orban, candidat pentru un nou mandat la șefia partidului, a venit, luni, la Conferința de alegeri a PNL Constanța, cu un nou mesaj pentru Florin Cițu și susținatorii sai, lideri de filiale. „Pana la Congres mai sunt 2 luni. Avem timp sa ne gandim, avem timp sa cantarim. Sigur…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a anunțat, miercuri, ca a fost redeschisa magistrala București – Constanța. Toate trenurile de calatori spre și dinspre litoral circula pe ruta directa. La Fetești, unde cinci vagoane ale unui tren de marfa au deraiat, traficul e redirecționat pe un singur fir.…

- Traficul rutier a fost dat peste cap, miercuri dupa-amiaza, pe A4 Agigea – Ovidiu, in urma unui accident in care au fost implicate trei TIR-uri. Centrul Infotrafic al Poliției Romane a anunțat ca, in județul Constanța, pe Autostrada A4 Agigea – Ovidiu, la km 18+700, circulația este restricționata pe…

- Conferința județeana a PNL Iași i-a adus pe aceeași scena și pe Ludovic Orban, și pe contracandidatul sau, Florin Cițu. Premierul a facut o grimasa cand Orban a intrat in sala, in ropote de aplauze, intrerupandu-i discursul. In timp ce iși rostea discursul, Florin Cițu a fost intrerupt de un ropot de…

- Numarul victimelor dupa explozia de la rafinaria Petromidia din Navodari, județul Constanța, a ajuns la șase. Un barbat, care fusese dat disparut, a fost gasit mort, iar alte cinci persoane au suferit rani, una avand arsuri pe 45% din corp. Prefectul județului Constanța, Silviu Coșa, a anunțat, vineri…

- “Trenurile Soarelui” care asigura legatura directa intre Capitala, marile orașe din țara cu Constanța – Mangalia vor fi puse in mișcare incepand cu data de 11 spre 12 iunie. Din data de 25 iunie trenurile spre Litoralul Romanesc vor fi suplimentate cu inca 40. „Pentru ca toate regiunile tarii sa poata…

- Doi calugari raniti in urma exploziei produse la manastirea de langa localitatea Tichilesti, judetul Constanta, sunt transportati, sambata, la Frankfurt (Germania) cu o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane. Cei doi sunt in stare grava, fiind intubati. Potrivit Ministerului Apararii Naționale,…

- Fanii festivalului Neversea, care urma sa aiba loc in iulie, vor trebuie sa aștepte pana la inceputul lunii august sau chiar mai mult. Premierul Florin Cițu a anunțat, joi, la Constanța, ca evenimentele mari, de genul Untold sau Neversea vor fi organizate dupa 1 august. „Eu așa sper și așa vreau, dar…