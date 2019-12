Stiri pe aceeasi tema

- ​Uniunea Europeana a desemnat cele mai bune incubatoare, comunitați, instituții și organizații pentru startup-uri și antreprenori de pe continentul nostru. Marți seara, la Helsinki, au fost decernate Premiile pentru promovarea întreprinderilor europene (EEPA) 2019. În finala, la una dintre…

- ​Klaus Iohannis nu-i da un raspuns invitației Vioricai Dancila de a participa la dezbatere înaintea turului II. Șeful statului a declarat luni seara ca se va concentra pe întâlnirile cu alegatorii, acuzând PSD ca încearca „sa atraga atenția prin tot felul de manevre”.„Vedeți,…

- Conform cercetarii 'GfK Puterea de Cumparare in Europa 2019', Romania ocupa locul 32 in clasamentul european al puterii de cumparare pe cap de locuitor, situandu-se astfel cu aproximativ 60% sub media europeana. La nivel national, Bucuresti conduce in clasament, cu o putere de cumparare medie/cap…

- 34 de școli primare și gimnaziale din Europa au fost recompensate pentru excelența in educația antreprenoriala in cadrul evenimentului „Școala antreprenoriala a anului 2019“, care a avut loc pe 16 octombrie, la Helsinki (Finlanda). Printre caștigatorii acestei ediții s-au numarat și doua școli din Romania:…

- Fostul presedinte al Consiliului European Herman Van Rompuy, in prezent presedinte al Centrului de Politici Europene, urmeaza sa sustina, joi, la Bucuresti, un discurs pe tema "Cum va arata Europa viitorului", in cadrul unei dezbateri pe tema rolului pe care il va putea juca Romania in acest context,…

- La eveniment sunt asteptati sa participe lideri de companii, reprezentanti ai bancilor, experti ai Ministerului Fondurilor Europene (MFE) si consultanti in atragerea de fonduri europene, care vor dezbate tema modului in care companiile si comunitatea de afaceri pot sa sprijine Romania in realizarea…

- Falimentul Thomas Cook, cea mai veche companie de turism din Europa, a afectat circa 600.000 de turisti din inreaga lume, majoritatea britanici. Oficialii de la Bucuresti incearca sa afle daca printre ei se afla si romani, cerandu-le sa sesizeze autoritatile pentru repatriere.