- Actorul Jeremy Renner a vorbit pentru prima data de momentul accidentului cu plugul de zapada, produs de Anul Nou, și despre recuperarea care a urmat, intr-un interviu acordat televiziunii americane ABC, citat joi, 30 martie, de BBC.Intrebat daca iși amintește durerea pe care a simțit-o atunci cand…

- Actorul Jeremy Renner incerca sa impiedice plugul sau de deszapezire sa alunece si sa-l loveasca pe nepotul sau in momentul in care a fost tras sub vehicul si strivit in ziua de Anul Nou, potrivit unui raport al biroului serifului din Nevada, scrie CNN. Frana de parcare nu a fost cuplata si ar fi oprit…

