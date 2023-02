VIDEO: Activități dedicate Săptămânii Protecției Civile In acest an, la data de 28 februarie, sarbatorim 90 de ani de Protectie Civila in Romania, la data de 1 martie, omagiem Ziua Internationala a Protectiei Civile si in data de 4 martie, comemoram victimele cutremurului de la 4 martie 1977 In data de 25.02.2023, ora 11:00, la sediul Institutiei Prefectului Judetului Iasi s-a desfasurat o conferinta de deschidere a Saptamanii Protectiei Civile. In deschiderea conferintei de presa, domnul Prefect, Petru-Bogdan Cojocaru a lansat impreuna cu reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta un adevarat maraton de evenimente prin care vom marca… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii care se pregatesc sa devina studenti ai Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi (UMF) intra pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru examenul din vara. Pana duminica, 26 februarie, tinerii se pot inscrie la prima editie a simularii examenului de admitere, iar de…

- In perioada 2019-2024 Inspectoratul General pentru Situații de Urgența deruleaza proiectul ”Imbunatațirea Managementului Riscului la Dezastre” in cadrul caruia, printre alte cladiri incluse in proiect, va fi demolat și reconstruit sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Anghel Saligny” al…

- Reluarea activitații in vederea obținerii Avizului de Siguranța a Circulației pentru șoferii profesioniști in Ambulatoriul Integrat din cadrul SJUBM Incepand din 01.02.2023, Ambulatoriul Integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș”, situat in str. George Coșbuc nr. 31,…

- Pentru ca intreaga comunitate satmareana sa se bucure in liniște de trecerea in Noul An, Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a luat toate masurile necesare pentru asigurarea și menținerea unui climat de ordine și siguranța publica. Astfel, peste 500 de politisti din cadrul Inspectoratului de…

- "Sunt asistate patru persoane, printre care trei pacienti dializati si conducatorul auto. Cu totii sunt constienti, dar au multiple contuzii", a declarat Georgica Onofreiasa, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi.Potrivit coordonatorului SMURD Iasi, doctorul Diana…

- "Sunt asistate patru persoane, printre care trei pacienti dializati si conducatorul auto. Cu totii sunt constienti, dar au multiple contuzii", a declarat Georgica Onofreiasa, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi.Potrivit coordonatorului SMURD Iasi, doctorul Diana…

- Patru persoane au fost ranite intr-un accident produs joi dimineata pe DN 28, in comuna Valea Lupului, la intrarea in municipiul Iasi, in evenimentul rutier fiind implicate o ambulanta pentru transport persoane dializate si o autospeciala a unui operator de salubritate. "Sunt asistate patru persoane,…

- Patru persoane au fost ranite, joi dimineața, pe DN 28, in comuna Valea Lupului, la intrarea in municipiul Iasi, intr-un accident intre o ambulanta pentru transport persoane dializate si o mașina de salubritate, informaza Agerpres. „Sunt asistate patru persoane, trei pacienti dializati si conducatorul…