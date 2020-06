Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a petrecut duminica dupa-amiaza pe DN1 la intrarea in Aiud dinspre Teiuș. O mașina a fost serios avariata, dupa ce a lovit un autoturism pe contrasens. In urma impactului, s-a oprit in zidul unei case, pe marginea drumului. Revenim cu amanunte. Citește FOTO-VIDEO: ACCIDENT la…

- Ziarul Unirea FOTO: Accident rutier GRAV la Decea. Trei persoane ranite dupa ce un autoturism a intrat intr-un stalp Un accident rutier a avut loc, sambata dimineața, in jurul orei 11:00, la intrare in zona localitații Decea. Detașamentul de pompieri Aiud intervine pentru acordare prim ajutor și descarcerare…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DN 75, la Campeni: O tanara de 18 ani, ranita dupa ce mașina in care se afla s-a lovit de un podeț și s-a rasturnat Un accident a avut loc miercuri, 17 iunie 2020, in jurul orei 00.15, pe DN 75, pe raza orașului Campeni, județul Alba. La data de 17 iunie 2020, in jurul…

- Ziarul Unirea FOTO| INCENDIU la o mașina in Aiud: Intervin pompierii cu o autospeciala INCENDIU la o mașina in Aiud: Intervin pompierii cu o autospeciala Un autoturism a luat foc in cursul zilei de marți, 2 iunie, in jurul orei 10.40, in municipiul Aiud. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Aiud…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier GRAV pe DN1, la Garbova de Aiud: Doua persoane ranite dupa coliziune dintre un autoturism și un camion. Trafic OPRIT Un accident rutier a avut loc duminica in jurul orei 14.20, pe DN1, la Garbova de Aiud. Traficul este oprit. Traficul este oprit pe DN 1 km 402, la Garbova…

- Ziarul Unirea ACCIDENT de munca la Teiuș: Un barbat a ramas cu mana blocata intr-un utilaj de facut țigla Un ACCIDENT de munca a avut loc la Teiuș, unde un barbat a ramas cu mana blocata intr-un utilaj de facut țigla. Detașamentul de pompieri Aiud intervine in cooperare cu SAJ Teiuș, cu o autospeciala…

- Accident rutier grav, in Timiș, intre un autoturism și un autocar in localitatea Sannicolau Mare. Un autocar a ricoșat intr-o casa, in urma impactului."In urma impactului, autocarul a ricoșat și a intrat intr-o casa. In autoturism se afla doar șoferul, in autocar 20 persoane și 2 persoane…