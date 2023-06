VIDEO – Accident GRAV: Doi morți la Izvoru Crișului! (UPDATE) Un cumplit accident rutier s-a produs in urma cu o ora la IZVORU Crișului. Doua persoane au decedat! Accidentul rutier s-a produs duminica dimineața, 25 iunie, in jurul orei 08.20, pe DN1 E60, la ieșire din localitatea Șaula, comuna Izvoru Crișului. „Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin intervin in aceste momente la un grav accident rutier [...] Articolul VIDEO – Accident GRAV: Doi morți la Izvoru Crișului! (UPDATE) apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

