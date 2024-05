Stiri pe aceeasi tema

- Conform sondajului de opinie realizat de INSCOP Research la comanda News.ro in mai 2024, Mircea Geoana conduce in clasamentul increderii, urmat de Emil Boc și Victor Ponta. Remus Ștefureac – director INSCOP Research: ”Datele releva ca doi lideri care nu sunt implicați direct in viața politica naționala…

- Mircea Geoana (secretar general adjunct NATO) are o ambiție justificata de a candida iar la alegerile prezidențiale, varianta Laura Codruța Kovesi (procuror șef european) nu este un subiect inchis, insa lui Emil Boc (primar Cluj-Napoca) nu-i sta in caracter sa abandoneze municipalitatea, a apreciat…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, fostul presedinte american Donald Trump, regele Charles si presedintele SUA, Joe Biden, sunt pe primele locuri ca notorietate in randul romanilor, conform unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. La capatul opus se afla Ursula von der Leyen, presedinta…