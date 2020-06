Stiri pe aceeasi tema

- Edward Maya este unul dintre cei mai indragiți artiști din Romania. Pe langa o cariera de succes, atat in țara, cat și peste hotare, acesta are o casa la care mulți viseaza. Iata ce secrete ascunde locuința transformata complet in studio!

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara spune ca noua schema de tratament pentru pacientii infectati cu coronavirus, care include anticoagulante, antivirale si antiinflamatorii, a inceput sa functioneze, mai ales la cei cu forme severe de COVID-19, iar…

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a declarat ca a avut o conferința telefonica cu ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, Excelența Sa Jiang Yu, a vizitat Maramureșul in mai multe randuri. Ultima vizita a fost in 25 octombrie 2019, cand in Cabinetul Președintelui…

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, lanseaza un apel catre tot personalul medical din Romania dupa un val de demisii din sistemul sanitar.Citește și: VIDEO Un polițist s-a DEZLANȚUIT in timpul unui control, dupa ce un șofer i-a spus ca e platit din banii lui…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, anunța ca sitalele din Romania vor fi dotate in zilele urmatoare cu tot mai multe echipamente medicale, necesare in lupta cu coronavirusul.Citește și: O tanara BOLNAVA de COVID-19 s-a DEZLANȚUIT din spital: De patru zile, ocup un pat DEGEABA in spital,…

- Al patrulea deces al unei persoane confirmate cu coronavirus s-a inregistrat in Romania luni dimineața. Este vorba despre o femeie in varsta de 72 ani, internata in data de 21 martie la Spitalul Județean Suceava, cu afecțiuni asociate cronice. Grupul de Comunicare Strategica menționeaza ca femeia nu…

- Un numar de 18 medici de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava (6%) si noua asistenti medicali (2%) au fost confirmati pozitiv la testul pentru noul coronavirus, toti fiind internati la izolare in sectia extinsa de Boli Infectioase, potrivit unui comunicat de presa al SJU. Sursa citata precizeaza…

- Un marș de solidaritate pentru cadrele medicale care au grija de bolnavii de coronavirus din Romania a avut loc astazi, in București. Asta in ciuda recomandarilor autoritaților de a ramane in case, informeaza Libertatea. Oamenii au ieșit pe strazi și au afișat bannere pe care era scris mesajul „Susținem…