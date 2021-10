Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia continua in familia cantarețului banațean Petrica Moise. Dupa ce saptamana trecuta artistul a pierdut lupta cu COVID-19, marți a murit și fiica lui, Lia Moise, la doar 51 de ani, anunța antena3.ro. Lidia Moise, fiica cunoscutului cintareț de muzica populara Petrica Moise, ea insași…

- Tanarul de 34 de ani, bolnav de Covid, care a fost intubat trei saptamani la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara dupa ce și-a tratat acasa boala cu vitamine, a murit. Acesta a plecat luni din spital...