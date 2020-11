VIDEO A fost inaugurat un drum de 11,6 km, dupa sase ani de la semnarea contractului. Bode: "Nu este un titlu de mandrie"

Stiri pe aceeasi tema

- Timpul are un efect ciudat asupra ministrului Transporturilor, Lucian Bode: pe masura ce trece, cresc kilometrii de autostrada promiși. Daca in iulie erau 400, in noiembrie au ajuns sa fie 1.000, cu tot cu drumuri expres. Noua promisiune a fost facuta joi, fiind inclusa in planul de guvernare PNL…

- „Guvernul pe care il conduc trateaza cu cea mai mare atentie toate investitiile necesare pentru dezvoltarea judetului Giurgiu. Avem proiecte foarte serioase pentru judetul Giurgiu. Exista un proiect pe care il astept de 15 ani. De fapt de 13 ani si anume podul de cale ferata de la Gradistea. Podul …

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat joi, la inaugurarea podului de la Adunatii Copaceni, in judetul Giurgiu, si a reabilitarii unui tronson de drum de 11,6 kilometri din DN 5 Bucuresti- Giurgiu, ca nu este un titlu de mandrie ca este receptionata aceasta lucrare dupa sase ani de zile…

- Lucian Bode a afirmat acest lucru in cadrul ceremoniei de semnare a contractului de reabilitare a liniei ferate pe Subsectiunea 2, Apata – Cata, din sectiunea de cale ferata Brasov – Sighisoara. El i-a transmis prim-ministrului Ludovic Orban ca pentru subsectiunea Apata – Cata au existat 22 de termene…

- ”Metroul Drumul Taberei se va deschide dupa semnarea procesului verbal de receptie. Iar semnarea procesului verbal de receptie, in momentul de fata, mai depinde doar de cateva obiectii din partea ISU- despre care am discutat si cu domnul ministru si cu conducerea Metrorx – pentru care se lucraza”, a…

- Ministrul Transporturilor spune ca a comunicat SPP ca nu se grabește, iar in momentul accidentului se afla pe bancheta din spate, unde se odihnea: „Regret nespus acest incident”. „Le-am comunicat celor de la SPP ca destinația finala e sediul Guvernului, iar ora de sosire pe care o anticipez era ora…

- Ministrul Transporturilor spune ca a comunicat SPP ca nu se grabește, iar in momentul accidentului se afla pe bancheta din spate, unde se odihnea: „Regret nespus acest incident”. „Le-am comunicat celor de la SPP ca destinația finala e sediul Guvernului, iar ora de sosire pe care o anticipez era ora…

- Cazul Bode: Dosarul a fost preluat de procuratura Ministrul Transporturilor, Lucian Bode. Foto: mt.gov.ro. Dosarul accidentului rutier în care a fost implicat autoturismul în care se afla ministrul transporturilor, Lucian Bode, a ajuns la Secția Parchetelor militare din Parchetul…