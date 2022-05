Stiri pe aceeasi tema

- Eleva de 11 ani umilita și batuta la școala de catre un coleg a fost recent amenințata și cu moartea. Dupa ce mama ei a aparut la Acces Direct și a povestit ce s-a intamplat, in ziua urmatoarele baiatul i-a zis ca o va lovi pana cand ii va lua viața.

- Clipe dramatice in Gara Banca, comuna Banca, acolo unde o adolescenta de numai 16 ani, a fost gasita spanzurata. Cazul a infiorat intreaga comunitate, mai ales ca fata era crescuta doar de bunica sa paterna, iar femeia, in momentul aflarii vestii, a suferit un soc puternic. Fata, eleva la un liceu,…

- Bianca Pop traiește clipe de groaza chiar in aceste momente. Fosta ispita de la Insula Iubirii este internata la un spital de psihiatrie. Vedeta este intr-o stare nemaivazuta, iar acest lucru o afecteaza enorm. Aceasta spune ca a fost internata chiar de catre mama ei și aduce acuzații grave și asupra…

- DECEPȚIE FATALA… Clipe dramatice in Gara Banca, comuna Banca, acolo unde o adolescenta de numai 16 ani, Alina T., a fost gasita spanzurata. Cazul a infiorat intreaga comunitate, mai ales ca fata era crescuta doar de bunica sa paterna, iar femeia, in momentul aflarii veștii, a suferit un șoc puternic.…

- CLIPE DE GROAZA, un copil a cazut de la etajul trei al unui hotel din Targoviște The post CLIPE DE GROAZA, un copil a cazut de la etajul trei al unui hotel din Targoviște first appeared on Partener TV .

- Au fost clipe de coșmar seara trecute pentru zeci de tineri care aveau de gand sa se distreze pe cinste. Au mers la un club cunoscut din Capitala pentru a-și asculta artiștii preferați, numai ca lucrurile au luat o intorsatura la care nu s-ar fi așteptat. Pur și simplu s-au calcat in picioare, minute…

- Un microbuz in care se aflau 15 pasageri a ieșit duminica dimineața de pe șosea in comuna Dumbrava, județul Prahova. Șoferul a facut stop cardio-respirator. Potrivit ISU Prahova, microbuzul in care se aflau aproximativ 15 pasageri a ieșit in decor de pe un drum din localitatea Dumbrava. Nu au fost inregistrate…

- Ucraina se lupta din rasputeri de șapte zile cu forțele armate ruse! Zilnic, ucrainenii sunt amenințați din minut in minut, astfel ca sirenele au devenit un sunet de fundal, iar in momentul in care se aud, fiecare fuge și se adapostește unde apuca. Recent, medicii unei maternitați din Kiev au coboraat…