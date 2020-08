Victorina Bora: „Suntem pregătite de meciurile oficiale” Membrii Consiliului de Administrație al Federației Romane de Handbal au decis, luni, ca partidele SCM Valcea – Dunarea Braila și CSM București – CSM Slatina, din cadrul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei (ediția 2019-2020), sa deschida noul sezon la handbal pe plan intern. Jocurile vor avea loc pe data de 3 septembrie. Acestea vor fi primele partide oficiale de handbal post-pandemie pe plan intern. Antrenoarea formatiei CSM Slatina, Victorina Bora, a declarat pentru GdS ca elevele sale sunt pregatite de meciul cu CSM Bucuresti, chiar daca nu au apucat sa joace niciun meci amical in aceasta… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administrație al Federației Romane de Handbal a decis ca prima competiție oficiala din aceasta toamna sa fie Cupa Romaniei feminina. Astfel, pe 3 septembrie vor avea loc sferturile de finala restante, SCM Ramnicu Valcea – Dunarea Braila și CSM București – CSM Slatina, iar pe 5-6 septembrie…

- Antrenorul echipei de fotbal Rapid Bucuresti, Adrian Iencsi, a declarat, miercuri, in cadrul conferintei de presa in care a fost prezentat oficial, ca obiectivul formatiei sale este promovarea in Liga I, dar nu poate garanta realizarea sa in acest moment."Mereu am fost acasa, acum sunt si…

- Antrenorul echipei de fotbal Rapid Bucuresti, Adrian Iencsi, a declarat, miercuri, in cadrul conferintei de presa in care a fost prezentat oficial, ca obiectivul formatiei sale este promovarea in Liga I, dar nu poate garanta realizarea sa in acest moment. "Mereu am fost acasa, acum sunt si oficial.…

- Federația Romana de Handbal a efectuat, miercuri, tragerea la sorți a semifinalelor Cupei Romaniei la handbal feminin, ediția 2019-2020. In urma extragerii, SCM Valcea și CSM București se pot intalni doar in finala competiției. Din sezonul 2019-2020 al Cupei Romaniei la handbal feminin au mai ramas…

- CSM Bucuresti, detinatoarea trofeului, va juca in semifinalele Cupei Romaniei la handbal feminin cu SCM Gloria Buzau, daca va trece in sferturi de CSM Slatina, conform tragerii la sorti efectuata online miercuri la sediul FR de Handbal. In cealalta semifinala, CS Rapid Bucuresti va infrunta castigatoarea…

- EHF a anuntat, vineri, ca a decis anularea Delo Women’s EHF Final4 2020, care ar fi trebuit sa aiba loc in perioada 3-6 septembrie, in Ungaria, si ar fi inclus si sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Decizia a fost luata de Comitetul Executiv al forului, noteaza news.ro.In sferturi…

- Medicul avea mai multe comorbiditati, respectiv obezitate, diabet zaharat de tip 2, hipertensiune arteriala. El avea domiciliul in judetul Valcea, iar dupa confirmarea infectarii cu noul coronavirus a fost internat la o unitate medicala din Valcea, de unde a fost transferat, in stare grava, pe 25…

- Federatia internationala de judo (IJF) a indicat marti ca lucreaza in vederea reluarii, in luna septembrie, a circuitului mondial, care a fost intrerupt in martie din cauza pandemiei de coronavirus. „Actualul proiect al IJF este repornirea circuitului mondial incepand din luna septembrie. Totusi, noi…