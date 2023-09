Stiri pe aceeasi tema

- CSC Dumbravita nu a reusit sa continue rezultatele bune din ultimele partide, 10 puncte din 12 posibile, inclinandu-se in fata fostei prim-divizionare Chindia Targoviste. Scorul ne scuteste de multe comentarii: 4-0 pentru damboviteni. Dumbravitenii au plecat increzatori la Targoviszte, cu gandul de…

- Trupa lui Cosmin Stan este pe val in liga secunda: dupa 1-0 la Mioveni si 3-1 pe terenul celor de la Progresul Spartac, a urmat a treia victorie, 6-1 la Ghiroda, teren considerat acasa cu CS Tunari! Asadar, victorie mare pentru echipa de la Padurea Verde, cu o a doua repriza extraordinara. Paulevici…

- CSC Dumbravita a spart gheata in noul campionat dupa patru jocuri. Alb-verzii au castigat meritat, scor 1-0, pe terenul retrogradatei din elita CS Mioveni in urma unui gol marcat de Dragan Paulevici in repriza a doua. Timisenii s-au impus in urma unui joc „clasic” de deplasare in Liga 2. Fara a impresiona…

- Chindia Targoviște a obținut prima victorie din acest sezon de Liga 2, 2-0 la Mioveni cu FC Argeș The post Chindia Targoviște a obținut prima victorie din acest sezon de Liga 2, 2-0 la Mioveni cu FC Argeș first appeared on Partener TV .

- Alb-verzii raman fara succes in noua stagiune de Liga 2 desi au marcat din primul minute al intalnirii disputate la Ghiroda cu Viitorul Pandurii Tg. Jiu. CSC Dumbravita a incheiat la egalitate, scor 1-1, intalnirea cu gorjenii, care au marcat tot in prima parte, dintr-o lovitura de pedeapsa. O prezenta…

- Astazi, in etapa 1 a Ligii 2, Chindia Targoviște intalnește pe CSA Steaua București, ora: 21.00, Stadion Eugen . Luni seara, Chindia Targoviște și-a prezentat lotul care ne va duce in Liga I! „Sa le fim alaturi și sa le uram succes jucatorilor noștri! Chindia! Victorie!”, a transmis președintele CJ…

- Echipa germana Bayern Munchen a invins luni, la Unterhaching, scor 4-2, formatia franceza AS Monaco, intr-un meci amical.In ultimul meci amical pentru ambele echipe, AS Monaco a deschis scorul prin Takumi Minamino, care a fructificat pasa lui Ben Yedder in minutul 29. Egalarea a venit repede, in…

- Singura divizionara secunda din Timis a facut o figura frumoasa in cel mai dificil test al verii pentru ea. A fost CFR Cluj – CSC Dumbravita (doar) 1-0 ieri, la Brasov, in primul joc de pregatire al ardelenilor si al doilea al alb-verzilor in doar trei zile. Timisenii, care au inceput practic perioada…