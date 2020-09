Stiri pe aceeasi tema

- USR-PLUS a reușit sa obțina rezultate surprinzatoare in Timișoara, unde candidatul Dominic Fritz a caștigat in fața lui Nicolae Robu, in Brașov, unde Allen Coliban a anunțat victoria in fața lui PNL-istului George Scripcaru, dar și la Campulung Muscel, unde fosta vedeta Elena Lasconi și-a adjudecat…

- Timișoara a infaptuit o noua revoluție, a spus Dominic Fritz, candidatul USR PLUS, care este dat drept caștigator al alegerilor locale de duminica. Sute de oameni s-au adunat in Piața Victoriei din Timișoara pentru a sarbatori.

- Dominic Fritz a caștigat Primaria Timișoarei in fața fostului primar, Nicolae Robu. Echipa USR-Plus a sarbatorit victoria in Piața Victoriei din Timișoara. Nicolae Robu și-a recunoscut infrangerea...

- Liberalul Nicolae Robu și-a recunoscut, in urma cu cateva clipe, infrangerea in fața lui Dominic Fritz pentru funcția de primar. "S-au numarat 15% din voturi, dar e deja relavant. Am pierdut. Diferenta este mare. Surprinzator de mare, ceea ce inseamna ca asteptarile timisorenilor sunt altele.",…

- In lipsa exit poll-urilor in Timisoara, Dominic Fritz si Cristian Mos, candidatii USR-Plus la primarie, respectiv Consiliul Judetean Timis, au aplaudat victoria lui Nicusor Dan de la Bucuresti.

- Romanii iși aleg in aceasta duminica primarii, consilierii locali, președinții de consiliu județean și consilierii județeni pentru urmatorii patru ani. Alegerile locale din acest se desfașoara in condiții de pandemie, ceea ce inseamna ca in secțiile de vot in aceasta dimineața, alegatorii au fost intampinați…

- Forumul Democrat al Germanilor, partidul care l-a propulsat pe Klaus Iohannis in politica și din partea caruia șeful statului a fost 14 ani primar, a decis sa-l susțina la alegerile locale pe candidatul USR-PLUS la primaria municipiului Timișoara, Dominic Fritz. Partidul nemților spune ca este fireasca…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a facut o gafa, vineri seara, la un eveniment la care li se adresa candidatilor PNL Timis la alegerile locale, vorbind despre „judetul Timisoara”, in loc de Timis.