- Victor Socaciu a fost internat la Spitalul Clinic de Nefrologie "Carol Davila", din București.Atunci, Victor Socaciu acuza probleme renale dupa transplant. Artistul suferea și de diabet, dar a fost infectat și cu COVID-19, in luna aprilie 2021, fiind internat timp de 3 saptamani.Dupa ce a ieșit din…

- Victor Socaciu a murit! Marele artist folk, fost parlamentar și diplomat, suferea de afecțiuni ale rinichilor, stare ce s-a agravat dupa ultima intervenție chirurgicala. In luna septembrie a.c., artistul cel ce a inaugurat legendara mișcare folk ”Om Bun” a fost internat de urgența și supus unei noi…

- Victor Socaciu a murit luni, 27 decembrie, au confirmat membri ai familiei. Artistul a suferit in trecut de un transplant de rinichi si avea mai multe probleme de sanatate. Avea 68 de ani. Victor Socaciu ramane in memoria noastra ca autor de muzica folk, realizator de emisiuni de televiziune, fost parlamentar…

- Primarul comunei Gorban, Danuț Rotaru, a decedat la varsta de 62 de ani, din cauza noului coronavirus. Anunțul a fost facut chiar de reprezentanții Partidului Social Democrat Iași. ”PSD Iași exprima regretul profund pentru pierderea unuia dintre cei mai activi primari. Danuț Rotaru, timp de 9 ani edilul…

- ,,Cu profund regret și durere in suflet anunțam trecerea in neființa a colegei noastre, dr. Raluca Olaru, șef laborator analize medicale la Spitalul CFR, vicepreședinte la Uniunea Sindicala SANITAS CFR și membru in Comisia de Medici a Federației SANITAS, care a pierdut lupta cu virusul ucigaș.Suntem…

- Danemarca vine in ajutorul Romaniei care se confrunta cu spitale supraaglomerate și o creștere a numarului de infectari zilnice și va trimite țarii noastre 15 ventilatoare mobile marca OTWO E700 – Automatic Transport Ventilator si 8 concentratoare de oxigen marca AirSep – Newlife Intensity 10 pentru…