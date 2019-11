Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat, sambata seara, ca exista trei solutii economice pentru Guvern, in contextul unui deficit care depaseste 4%, iar acestea implica restructurarea administratiei, regandirea sistemului fiscal si scoaterea la suprafata a zonelor negre din economie.

- Liderul Pro Romania și fost premier, Victor Ponta, susține ca exista trei soluții economice pentru Guvern, in contextul unui deficit de 4,3%. Ponta a spus ca trebuie restructurata administrația, regandit sistemul fiscal și apoi sa scoata la suprafața zonele negre din economie.”Ai doar trei…

- "Nu putem sa votam un guvern liberal. Nu stiu de ce e atata suparare. Ludovic Orban spunea ca are suficiente voturi, dar eu cred ca nu trece nici saptamana viitoare guvernul", a punctat fostul premier Victor Ponta. Liderul Pro Romania crede ca PSD va vota guvernul PNL, avand in vedere ca Iohannis…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat, luni, la Parlament, ca rectificarea bugetara va fi adoptata prin hotarare de guvern, urmand sa asigure localitatilor necesarul de cheltuieli curente si ca nu este pentru "mituirea" parlamentarilor. "Nu va trece motiunea. (Ma bazez, n.r.) pe buna credinta a unora…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, țintește postul de comisar european, lasat acum liber prin respingerea Rovanei Plumb de catre Comisia pentru Afaceri Judiciare (JURI). Potrivit unor surse social-democrate, Victor Ponta ar putea fi nominalizat de Viorica Dancila pentru postul de comisar european, dupa…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, scrie, luni, pe Facebook, ca-i este rusine de modul in care este prezentata Romania in lume, avand in vedere ca premierul Viorica Dancila si jumatate din Guvern au fost primiti de primarul din Jersey City, oras de dimensiunea Ploiestiului sau a municipiului Baia Mare.

- "Din nefericire, astazi cand vorbim ALDE e rupt ca partid. Ideea de a face o alianta politica cu Victor Ponta nu a fost suficient prelucrata in interiorul ALDE. Nu stiu cata opozitie este pentru parasirea guvernarii, dar stiu ca este opozitie foarte puternica in a face o alianta politica cu PRO Romania.…

- Așa cum Gazeta Sporturilor anunța pe 23 august, George Țucudean (28 de ani) a decis sa se retraga din fotbal, cel puțin pentru o perioada. Alexandru Chipciu, 30 de ani, coleg cu atacantul lui CFR Cluj la echipa naționala, a vorbit despre situația delicata prin care trece golgeterul ultimelor doua sezoane.…