Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca in cazul in care el mai era premier, președintele Klaus Iohannis ar fi ieșit in 2 minute sa ii ceara demisia și mai avea și 1000 de oameni in Piața Victoriei.

”Daca eram eu, cu Teodorovici, cu alți miniștrii, in cate minute ieșea Klaus Iohannis sa ne ceara demisia? In 2 minute deja ne cerea demisia (...) A doua zi ne cerea demisia și era și cu 1000 de oameni in Piața Victoriei.”, a spus Victor Ponta, la Antena 3.