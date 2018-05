Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a efectuat, marți, 15 mai 2018, o vizita in Republica Federala Germana, in cadrul careia a avut o intrevedere trilaterala cu Michael Roth, ministru de stat pentru Afaceri Europene in Ministerul Federal al Afacerilor Externe, respectiv cu…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, la Alba Iulia, ca municipiul va gazdui mai multe reuniuni importante in timpul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, mandat exercitat in primul semestru al anului 2019. Victor Negrescu a vorbit despre pregatirea preluarii…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit joi pe ministrul pentru Europa si pentru Afaceri Externe al Republicii Franceze, Jean-Yves Le Drian, aflat in vizita la Bucuresti, in cadrul discutiilor fiind abordate si obiectivele Romaniei privind aderarea la Schengen si la OCDE. Potrivit unui…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, saluta intrarea in vigoare, la 1 aprilie 2018, a noilor norme privind asigurarea portabilitații transfrontaliere a serviciilor de conținut online in cadrul spatiului comunitar. Prin intermediul aplicarii acestui regulament, cetațenii europeni…

- MAE anunta introducerea unor noi norme ale UE care garanteaza cetatenilor europeni care cumpara sau se aboneaza la servicii digitale online, ca difuzarea de filme, transmisii de evenimente sportive, etc, au acces la ele si cand calatoresc sau locuiesc temporar in alte state membre. Ministrul delegat…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, se intalneste miercuri, la Bucuresti, cu ministrul pentru Brexit al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, David Davis, potrivit agendei publice a MAE. Vizita lui Davis vine in contextul in care Regatul Unit va parasi…