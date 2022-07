Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a renunțat la acordul cu FCSB referitor la numarul de bilete alocate roș-albaștrilor la derby-ul de duminica (24 iulie). Giuleștenii anunțasera inițial ca vor ceda o peluza intreaga pentru suporterii lui FCSB, dar au revenit asupra deciziei și le vor oferi acestora doar 600 de locuri. ...

- Victor Angelescu, unul dintre acționarii de la Rapid, a dezvaluit ca Rareș Ilie (19 ani) nu a fost inștiințat de negocierile cu Nice. Intre timp, clubul din Giulești și cel francez au batut palma pentru transferul mijlocașului lateral. Rapid și Nice s-au ințeles asupra transferului internaționalului…

- Dumitru Dragomir (76 de ani) il vede pe Rareș Ilie (19) drept unul dintre cei mai promițatori fotbaliști romani, dar sugereaza ca acesta ar avea o problema care ține de caracter. Victor Angelescu, acționar la Rapid, l-a contrazis pe fostul președinte al LPF. Dumitru Dragomir, unul dintre personajele…

- Victor Angelescu, acționar la Rapid, a oferit amanunte din negocierile pentru transferul lui Rareș Ilie (19 ani) la Nice. Internaționalul U19 a fost dorit de alt club din Franța, dar giuleștenii au batut palma cu clubul de pe Coasta de Azur. Joi, Rapid a batut palma cu Nice pentru transferul lui Rareș…

- Rapid a anunțat ca va ceda galeriei celor de la FCSB o intreaga peluza la derby-ul de pe Giulești, din etapa a 2-a. Programat duminica, 24 iulie, de la 21:30, Rapid - FCSB e primul mare derby pe care noul Giulești il va gazdui. Partida va fi LiveTEXT pe GSP. ...

- Mijlocasul Andrei Ciobanu (23 de ani), care in ultima editie de campionat a imbracat tricoul Farului Constanta, a semnat un contract pe doua sezoane, cu optiune de prelungire, cu FC Rapid.„Sunt foarte bucuros ca am ajuns la o echipa atat de mare, cum este Rapid. Speram sa ne atingem toate obiectivele…

- Omul de afaceri Dan Sucu a preluat 50% din actiunile clubului de fotbal FC Rapid, celelalte 50 de procente ramanand in posesia lui Victor Angelescu, informeaza gruparea giulesteana intr-un comunicat de presa publicat, marti, pe site-ul oficial. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a precizat, astazi, intr-un comunicat, ca in cazul in care Sepsi OSK Sfantu Gheorghe va castiga Cupa Romaniei, echipa clasata pe locul 3 in clasamentul play-out-ului Ligii 1, FC Rapid, nu va disputa barajul preliminar pentru prezenta in Europa Conference League. „In…