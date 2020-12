Victimele cutremurului din Croația: Zeci de persoane rănite. Un copil de 12 a murit Cutremurul de 6,6 din Croația s-a soldat cu victime. Zeci persoane au fost ranite iar un copil de 12 ani a decedat in urma seismului. Seismul a avut loc in apropiere de Zagreb, capitala Croației, cel mai puternic afectat fiind orașul Petrinja unde o mulțime de cladiri s-au prabușit. Primarul confirma faptul ca sunt cel puțin 20 de persoane ranite și o fata de 12 ani care a decedat. „O fata a murit și exista raniți in interiorul cladirilor prabușite”, transmite radioul corat HRT, citat de Associated Press. „Orașul meu a fost distrus complet. Este ca Hiroshima, jumatate din oraș nu mai exista”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a anunțat suspendarea zborurilor din și spre Marea Britanie. Masura intra in vigoare de maine seara. Totodata, cei ce sosesc in Romania pana maine la ora 19.00, intra automat in carantina 14 zile. Lovitura dura pentru cei ce-și planuiau sa vina acasa din…

- Startup-ul romanesc Frisbo iși extinde operațiunile in cinci noi țari și devine cea mai mare rețea europeana de e-fulfillment cu livrare a doua zi Startup-ul romanesc Frisbo, platforma de smart e-fulfillment cu cea mai mare prezența in Europa, care preia depozitarea, ambalarea și livrarea comenzilor…

- In repetate randuri, inclusiv in conferința de presa susținuta miercuri, prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea a spus ca Romania și Letonia sunt singurele țari din Europa cu școlile inchise. Intrebata de Puterea.ro, in mod repetat, care este sursa acestei informații, ce s-a dovedit falsa, a evitat…

- Politia Romana anunta demararea unei campanii de protejare a comerciantilor, in contextul in care Black Friday se apropie, iar cumparaturile on-line au cunoscut, in ultimii ani, un trend ascendent. Nu in ultimul rand, aceasta se deruleaza si in conditile in care pandemia COVID-19 a determinat și mai…

- ​În doar 4 ani, s-a triplat numarul gospodariilor din România care dețin cel puțin un televizor HD sau recepționeaza posturi TV în format HD, arata un studiu realizat de SES, operator internațional de sateliți. La finalul anului 2019 numarul gospodariilor HD din România era de…

- Romania a importat masti de protecție in valoare de 272 milioane de euro, in primul semestru al acestui an, fiind devansata doar de Cehia, Polonia, Austria, Belgia, Olanda, Spania, Italia, Franta si Germania, arata datele publicate de Eurostat, potrivit agerpres.ro. In primele sase luni ale acestui…

- Romania a importat masti faciale in valoare de 272 milioane de euro in primul semestru al acestui an, situandu-se pe locul 10 in UE, arata datele publicate marti de Eurostat și consultate de Agerpres. Țara noastra este devansata doar de Austria, Belgia, Cehia, Franta, Germania, Italia, Olanda, Polonia…

- Tara noastra a importat masti faciale in valoare de 272 milioane de euro, in primul semestru al acestui an, fiind devansata doar de Cehia, Polonia, Austria, Belgia, Olanda, Spania, Italia, Franta si Germania, arata datele publicate marti de Eurostat.