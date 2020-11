Stiri pe aceeasi tema

- Printul William a renuntat la discretia care il caracterizeaza si a cerut BBC sa lanseze o ancheta pentru "a cunoaste adevarul" cu privire la controversatul interviu pe care l-a acordat mama sa, Diana de Wales, in 1995 ziaristului Martin Bashir, relateaza joi online ziarul spaniol ABC. Potrivit cotidianului…

- Victima de 71 de ani a fost internata la secția de hematologie a spitalului din Sibiu. Cand a fost internat in spital, testul COVID i-a iesit negativ. Pacientul a contactat virusul dupa internare. Pe data de 8 octombrie a fost transferat pe secția de boli infecțioase. Familia a ținut legatura prin…

- Fata a reusit sa scape dupa ce unul dintre presupusii clienti a alertat autoritatile. Anchetatorii au realizat un flagrant si l-au prins pe individ. Victima face parte dintr-o familie care are posibilitati reduse. Tanara a fost data disparuta de acasa inca din martie 2020. Familia a intrat…

- Polițiștii fac cercetari dupa ce rudele unei persoane decedate s-au opus necropsiei. Victima era suspecta de infectare cu virusul SARS-CoV-2, iar familia nu a acceptat transportul cadavrului la Serviciul de Medicina Legala. Cauza a ajuns la Parchet sub forma unui dosar penal.Procurorii și…

- Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a Casei Regale. Pe noua interfața, oamenii vor putea sa vada sute de filme documentare, știri video și filme despre regii și reginele Romaniei, dar și un vlog al Majestații Sale Margareta.

- Dupa un val de critici, familia regala olandeza si-a anulat vacanta in Grecia in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza DPA, potrivit Agerpres.''Am vazut reactiile oamenilor la relatarile aparute in presa. Sunt vehemente si ne-au impresionat'', se spune in comunicatul familiei regale…

- Cand esti un membru important al Casei Regale Britanice, ai toate motivele sa astepti din partea celorlalti cea mai buna servire, cele mai bune servicii si angajati care sa se ridice la cele mai inalte asteptari.

- Palatul Buckingham se asteapta la scaderi de venit in valoare de 15 milioane de lire sterline in urmatorii trei ani, in urma scaderii frecventarii resedintelor regale, din cauza pandemiei covid-19, relateaza AFP, conform news.ro.Regalitatea britanica a prezentat vineri cheltuielile din anul…