- Vineri, 2 iunie2023, la Curtea Domneasca: Ora 14:30 – Vernisaj al elevilor Școlii Populare de Arte „Octav Enigarescu” – Galeria Framing Art Ora 20:00 – Spectacol folcloric extraordinar – Fuego și Orchestra Populara „Chindia”, alaturi de invitați. Articolul Spectacol folcloric extraordinar – Fuego…

- Campionatul județean de Fotbal ” Iubim Dambovița ” a debutat in comuna Aninoasa.Evenimentul sportiv a deschis cea de-a doua zi din cadrul Zilelor județului Dambovița, ce se desfașoara in perioada 31 mai-4 iunie. 54 de echipe din tot județul Dambovița s-au inscris in aceasta competiție sportiva. In ciuda…

- Etapa a 30-a, 27 maiViitorul Voinești – FC BrezoaeleStrajerii Razvad – ACS BurducaFC Potlogi – Flacara Șuța SeacaBradul Moroeni – St.Roșu ColacuRecolta Gura Șuții – Urban TituCSM Fieni – Unirea BucșaniRoberto Ziduri – Voința CrețuGloria Bucșani – Unirea Ungureni Clasament seniori1.RECOLTA 29 25 2 2…

- Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, are deosebita placere de a anunța ca, in perioada 1 iunie – 27 august 2023, Muzeul de Arta din Targoviște va gazdui expoziția „Pictura plus pictura egal pictura”, semnata de Marin Mihai Horea și Mihai Sarbulescu. …

- Pe data de 18 mai, Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura, alaturi de Uniunea de Creație Interpretativa a Muzicienilor din Romania și Complexul Muzeal Național „Curtea Domneasca” Targoviște organizeaza un Recital de Camera. Astfel, joi, 18 mai, CJ Dambovita va așteapta la Muzeul…

- Timp de cinci zile, 31 mai -4 iunie, județul Dambovița va in sarbatoare, cea de-a doua ediție a Zilelor județului Dambovița.Un eveniment dedicat tuturor dambovițenilor și organizat de Consiliul Județean Dambovița. Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a anunțat in cadrul unei conferințe de presa…

- Peste 100 de preșcolari insoțiți de cadrele didactice au fost prezenți vineri, 28 aprilie, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dambovița, pentru a participa la o activitate educativ-recreativa in cadrul programului național “Școala altfel”. Copiii de la Gradinița PP nr. 3 Targoviște și Gradinița…

- Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, va invita sa vizitați, expozitia „GABRIEL POPESCU – ATELIERUL ȘI MELEAGURILE NATALE – donații 2019 – 2022 ale istoricului de arta IOANA BELDIMAN”, care a fost deschisa la Casa Atelier Gravor Gabriel Popescu…