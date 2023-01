Viciul zilelor noastre Rațele și vanatorii, de-a v-ați ascunselea sau fotbalul pe maidan sunt istorie pentru generațiile de azi. Odata cu multe alte activitați, jocurile copilariei s-au mutat și ele in online. Mutarea in lumea virtuala vine insa la pachet cu o serie de probleme. Unele deosebit de grave. Numarul copiiilor pentru care mediul online devine o a […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

