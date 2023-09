Stiri pe aceeasi tema

- Horia Tomescu, viceprimarul General al Municipiului București, și-a anunțat, astazi, demisia din funcție intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Viceprimarul USR a menționat ca motivele sunt „personale”. „Astazi este ziua in care am pus punct celei mai importante perioade din cariera mea politica,…

- Viceprimarul USR al Capitalei, Horia Tomescu, și-a anunțat, vineri, demisia din funcție, adaugand ca a luat aceasta decizie „din motive personale”. Anunțul vine la scurt timp dupa scandalul de corupție de la Administrația Spitalelor din București, dupa ce managerul de la Colentina și adjunctul administrației…

- Mai mulți turiști din Eforie Nord s-au luat la bataie cu salvamarii, marți, nemulțumiți ca nu sunt lasați sa intre in mare. A fost arborat steagul roșu din cauza vantului puternic și a valurilor uriașe. Scandalul a inceput dupa ce un turist a aruncat cu o piatra intr-un salvamar aflat pe skijet și apoi…

- Un accident grav a avut loc, vineri dimineața, in centrul Bucureștiului. Un autobuz cu calatori s-a ciocnit cu o autoutilitara. 4 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Accidentul a avut loc la intersectia Bulevardul Iancu de Hunedoara si Calea Dorobanti din Bucuresti. Șoferul autobuzului 331…

- PNL Ialomita cere demisia managerului spitalului din Urziceni, Daniela Elena Ianus, dupa ce o tanara a nascut pe trotuar, in fata unitatii medicale. „Cele intamplate ieri la spitalul din Urziceni stau, categoric, sub semnul inadmisibilului. PNL Ialomita dezaproba cu fermitate si se delimiteaza de astfel…

- Scandalul inchirierii stadioanelor s-a mutat, vineri, la Federația Romana de Rugby, dupa ce echipa de fotbal a lui Gigi Becali a contractat terenul central al Complexului Național „Arcul de Triumf” pentru antrenamentul dinaintea meciului cu Dinamo. Potrivit GSP, președintele Federației Romane de Rugby,…

- Douazeci de batrani au fost descoperiți intr-un azil clandestin din sectorul 5 al Capitalei, de echipele de control conduse de primarul Cristian Popescu Piedone și prefectul Bucureștiului, Diana Artene. Condițiile din caminul care nu avea autorizație de funcționare erau groaznice. Primarul Cristian…

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca Gabriela Firea s-a retras „voluntar” pentru ca nu are nicio legatura cu scandalul azilelor groazei, in calitate de ministru. Premierul a repetat, joi, de doua ori, la anunțul demisiei lui Marius Budai, ministrul Muncii, ca este „o demisie fireasca”. In ședința…