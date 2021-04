Viceprimarul Onița Daniela Ivașcu luptă pentru drepturile elevilor. Cuantumul bursei școlare poate fi majorat de către primărie din bugetul propriu! Viceprimarul Onița Daniela Ivașcu lupta pentru drepturile elevilor. Cuantumul bursei școlare poate fi majorat de catre primarie din bugetul propriu! Una din cele mai importante masuri pentru sprijinirea elevilor și copiilor este și acordarea burselor de catre autoritatea locala. Anul acesta sumele virate autoritaților locale , de catre Guvern, s-au dublat fața de anul trecut iar cuantumul minim al burselor este de 100 de lei, suma ce poate fi majorata din bugetul propriu al primariilor prin HCL. „Incepand cu acest an, elevii beneficiaza de burse platite din bugetul de stat. In acest sens,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

