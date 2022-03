O delegatie a Comisiei Europene ajunge la Iasi cu avionul in aceasta dimineata. Fara sa zaboveasca, oaspetii se vor urca in masini si vor pleca spre Chisinau. Este vorba de Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Josep Borrell, si de comisarul european pentru Politica Europeana de Vecinatate si Negocieri de Extindere, Oliver Varhelyi. Cei doi vor sta doua zile in Republica Moldova, unde vor discuta cu presedintele Maia Sandu, cu premierul Natalia Gavrilita si cu alti membri ai Guvernului de la Chisinau despre perspectiva europeana a tarii. Vizita…