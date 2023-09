Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim-ministrul Ucrainei, Oleksandr Kubrakov, afirma ca activitatea de tranzit a cerealelor ucrainene prin Romania nu inseamna ca exista concurenta pe piata cerealelor intre agricultorii ucraineni si cei romani, el subliniind ca aceasta activitate va aduce venituri afacerilor locale, in Romania.…

- Romania si-a atins obiectivele propuse pentru Summitul Initiativei celor Trei Mari a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis. Forumul va contribui decisiv la coagularea investitiilor si a parteneriatelor in regiune, deci la cresterea economica a acesteia”, a mai spus Iohannis, in cadrul unei…

- O echipa de experti a Comisiei Europene va vizita Romania in perioada 1-2 septembrie pentru a discuta modalitatile de sporire a capacitatii coridorului Dunarii, anunta CE printr-un comunicat preluat de Agerpres. Comisia Europeana a instituit o platforma comuna de coordonare privind exporturile din Ucraina,…

- Statele Unite ale Americii au promis asistența financiara vecinilor Ucrainei, pentru a achizitiona nave precum salupe pilot si pentru a facilita transbordarea si tranzitul transfrontalier al cerealelor din Ucraina, in scopul sustinerii in continuare a eforturilor regionale in acest sens, a transmis…

- ”De cand Rusia s-a retras din acordul cerealelor, in 17 iulie, fortele rusesti au distrus peste 200.000 de tone de cereale ucrainene, 200.000 de tone fiind estimarea programului World Food. Asta inseamna asigurarea hranei pentru cel putin un milion de oameni”, a afirmat Oleksandr Kubrakov, vineri, la…

- Reprezentanti din Romania, Ucraina, Republica Moldova, alaturi de cei ai Comisiei Europene si ai Statelor Unite se reunesc vineri la Galati pentru a discuta despre solutii pentru exporturile ucrainene de cereale, ca urmare a iesirii Rusiei din Initiativa pentru cereale la Marea Neagra, informeaza News.ro.„In…

- Circa 60 de nave sunt blocate pe sectorul Dunarii maritime de la Braila la Sulina, acestea așteptand sa ajunga in Marea Neagra. Aglomerația a fost determinata de recentele bombardamente rusești asupra porturilor ucrainiene, dar și de un convoi agabaritic care se afla, acum, in zona navigabila. In jur…