Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Paul Stanescu a vorbit, sambata, referindu-se la incidentele violente de la protestele din Piata Victoriei, despre "fortele oculte ale statului paralel", el catalogand ceea ce s-a intampla drept "o batalie” care face dintr-un "razboi ce va continua” si a carei miza este schimbarea Guvernului,…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat sambata, la Romania TV, ca ceea ce s-a intamplat in Piata Victoriei reprezinta "o batalie intre statul de drept, reprezentat de organismele sale legale, si tentacule ale statului paralel".

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, sambata, ca ceea ce s-a intamplat in Piata Victoriei reprezinta "o batalie intre statul de drept, reprezentat de organismele sale legale, si tentacule ale statului paralel". "Asta, pentru ce? Simplu, o singura carte: un al doilea mandat pentru presedintele…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, sâmbata, ca ceea ce s-a întâmplat în Piata Victoriei reprezinta "o batalie între statul de drept, reprezentat de organismele sale legale, si tentacule ale statului

- Filosoful Mihai Sora relateaza, intr-o postare pe Facebook pe care o numeste ironic "Raport de activitate pentru statul paralel", actiunile la care a participat luni, la protestul antiguvernamental din Piata Victoriei, afirmand ca, intrebat de niste ziaristi ce il determina sa vina in fata Guvernului,…

- Vicepremierul Paul Stanescu susține ca protestatarii trebuie sa ințeleaga ca PSD a caștigat alegerile, iar „daca nu inteleg, trebuie sa-i fortam, cu ghilimelele de rigoare, sa inteleaga acest lucru”. El a adaugat ca expresia folosita sambata, cand a cerut ca social-democratilor sa fie pregatiti de fiecare…

- La chemarea liderului PSD, Liviu Dragnea, membrii și simpatizanții PSD au venit, sambata seara, din toate organizațiile județene pentru a protesta impotriva abuzurilor ”statului paralel” reprezentat, conform unui demonstrant, de ”Laura Codruța Kovesi și Klaus Iohannis”. Liderii PSD spun ca se simt ascultați…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, spune ca prin mitingul de sambata seara din Piata Victoriei se face „un nou pas in lupta cu abuzurile si cu sistemului opresiv format in Romania sub atenta supraveghere a binomului SRI – DNA" si ii cheama pe oameni in strada. „Este vremea ca si vocea…