- Vicepremierul Romaniei, liderul UDMR Kelemen Hunor, a declarat marti seara, intr-o emisiune televizata, facand referire la discutiile despre autonomia Tinutului Secuiesc, ca nicio forma de autonomie nu lezeaza unitatea statului roman si integritatea teritoriala. "Noi am spus de fiecare data si sunt…

- Asociația Magistraților din Romania (AMR), Asociația Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului (AJADO) și Asociația Procurorilor din Romania (APR) denunta intentia ministrului justitiei Stelian Ion de a prelua controlul politic asupra justitiei Asociatia Magistratilor din Romania (AMR),…

- Republica Moldova a incheiat anul 2020 fara Guvern, dupa ce premierul Ion Chicu a demisionat, pe 23 decembrie, cu o zi inainte de inaugurarea Maiei Sandu in functia de presedinte. Ion Chicu a anuntat ca este dispus sa asigure interimatul functiei pana pe 31 decembrie, dar nu pana la investirea in functie…

- Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) si Asociatia Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului (AJADO) solicita public Consiliului Superior al Magistraturii "sa clarifice, odata pentru totdeauna", care sunt garantiile efective ale secretului deliberarii si ale verificarii legalitatii hotararilor…

- Violeta Stoica Dosarul Oniga, judecat inca pe fond la Tribunalul Buzau, a suferit o modificare majora, la termenul de judecata care a avut loc pe data de 19 noiembrie. Magistrații buzoieni s-au pronunțat in privința cererii de schimbare a incadrarii juridice a faptelor, depusa de Direcția Naționala…

- Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura a transferat aproape 300 de milioane de lei sub forma de compensații producatorilor agricoli ce au suferit de pe urma consecințelor provocate de calamitațile naturale in acest an.

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, marți seara, intr-o conferința de presa despre schimbarile la legile justiției și despre activitatea actualului ministru, Catalin Predoiu, pe care magistrați l-au criticat. "Personal, am fost un promotor al luptei anticorupție. Nu mi-am schimabt opinia…

