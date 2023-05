Vice Media a depus cerere de faliment în SUA, pentru a permite vânzarea sa către creditori precum Soros şi Fortress Grupul de media digitala, evaluat la un moment dat la 5,7 miliarde de dolari si cunoscut pentru site-uri precum Vice si Motherboard, a restructurat si a taiat locuri de munca in afacerile sale globale de stiri, in ultimele luni. Consortiul care urmeaza sa cumpere compania va oferi 225 de milioane de dolari sub forma unei oferte de credit pentru majoritatea activelor Vice Media, a anuntat compania luni, impreuna cu datorii semnificative. Vice este una dintre numeroasele firme de media digitala si tehnologie fortate sa se restructureze in acest an, pe fondul unei economii lente si al pietei de publicitate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

