- Oana Roman și-a sarbatorit ziua de naștere in Egipt, dar chiar in ultima zi de vacanța a avut parte de o intamplare nefericita. Vedeta a ajuns pe mana medicilor. Oana Roman a ales ca anul acesta sa-și sarbatoreasca ziua de naștere in Egipt, alaturi de fiica sa, Isabela, și de buna ei prietena, Vica…

- Oana Roman nu se uita la bani atunci cand vine vorba de inca o vacanța peste hotare, in locații exclusiviste, așa cum ii place ei sa petreaca. De data aceasta, aflata in Egipt alaturi de fiica sa și Vica Blochina, petrecand pe lux și opulența, fosta soție a lui Marius Elisei le-a marturisit fanilor,…

- Vica Blochina și Oana Roman s-au impacat, dupa o perioada in care nu și-ai mai vorbit. Acum, cele doua se afla in Egipt, impreuna cu cei doi copii ai lor, Edan și Isabela. Inițial, Marius Elisei trebuia sa mearga alaturi de fosta lui soție și de fiica lor, insa acesta a refuzat excursia pe motiv ca…

- Vica Blochina, prietena Oanei Roman a dezvaluit cum stau, de fapt, lucrurile intre ea și Marius Elisei dupa ce au divorțat. Aflata in vacanța alaturi de fiica lui Petre Roman, fosta partenera a lui Victor Pițurca a scos totul la iveala prin cateva declarații surprinzatoare!

- Oana Roman și-a sarbatorit ziua de naștere departe de Romania, in Egipt, insa, cei dragi nu au uitat sa o surprinda placut cu mesaje și imagini emoționante. Vedeta a postat pe contul de socializare, prima fotografie cu mama ei, aflata in centru de recuperare. Mioara Roman i-a trimis o fotografie in…

- Vica Blochina și Oana Roman se bucura de o vacanța alaturi de copiii lor. Cele doua vedete au revenit din nou la sentimente bune, dupa ce relația lor de prietenie avusese puțin de suferit. Cum a dat-o de gol blondina pe fosta prezentatoare de televiziune? Vica Blochina a dat din casa! Cum a dat-o de…

- Oana Roman a implinit astazi 45 de ani și a ales sa iși serbeze ziua de naștere, departe de Romania, unde a plecat impreuna cu fiica ei, Isabela. Vedeta a ales ca destinație Egiptul și a postat pe contul de socializare imagini cu ea purtand costum de baie acoperit de un cardigan, alaturi de care a scris…

- Veste mare pentru fanii Oanei Roman și ai Vicai Blochina. Cele doua vedete s-au impacat, dupa ce in urma cu ceva timp blondina a recunoscut ca rupsese prietenia cu vedeta de la Antena Stars. Iata cum s-au afișat cele doua.