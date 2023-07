Dupa ani de zile in care nu a mai stat in resorturi atunci cand pleca in vacanța, Vica Blochina a decis ca in 2023 sa mearga in Turcia și sa se bucure de relexare intr-unul dintre cele mai scumpe hoteluri! Aroganța uriașa acum vine, caci in același hotel in care sta blondina sunt și invitați de seama din lumea internaționala. Cat a costat-o pe vedeta o saptamana in Antalya!