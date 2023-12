Viața și salariile de jurnalist în România și câteva detalii de culise care explică scandalul Libertatea/Ringier Cand a dat la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicarii (FJSC), din cadrul Universitații din București, Elena credea ca jurnaliștii sunt bine platiți, iar oportunitațile de a cunoaște oameni sunt peste tot. „Imi imaginam ca o sa venim la facultate și ca o sa ne invețe, o sa vorbim ca prezentatorii de la știri pe prompter, ca mergem sa vedem studiouri de televiziune, sa cunoaștem oamenii de pe acolo”, spune ea. „Nu a fost deloc așa”. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

