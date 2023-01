Viața și cariera regretatului mare actor Mitică Popescu Mitica Popescu , unul dintre cei mai mari actori romani de film, teatru, radio, televiziune, va ramane in memoria publicului Cocosila, rol memorabil in filmul „Morometii” de Stere Gulea. Catalina Buzoianu, Dragos Galgotiu sau Mircea Danelicu, Alexandru Tatos, Dinu Cocea, Geo Saizescu au fost regizorii care l-au distribuit in piese si filme de referinta. A primit Premiul pentru intreaga activitate la Gala Premiilor UNITER din 2009. Actorul Mitica Popescu s-a nascut pe 2 decembrie 1936 la Bucuresti. Biografia sa mentioneaza si faptul ca a fost inchis la Jilava, apoi la Periprava, in inchisoarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

