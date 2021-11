De dragul eleganței pe podium și al centimetrilor adaugați la inalțime, Dana Savuica, prima frumoasa pe care romanii au admirat-o in Playboy, platește acum scump. La fel de aspectuoasa și la 51 de ani, fosta manechina din ”Epoca de Aur” a ajuns pe patul de spital dupa ce s-a prabușit in baie și nu s-a mai putut mișca. Fostul manechin școlit de regretata Zina Dumitrescu, vedeta prezentarilor din anii ’80, a ajuns la spital, fiind operata de urgența de hernie de disc. Tocurile inalte și-au spus cuvantul! “Sunt pe calmante! Imi tremura mainile! Am amețeli mari! Sufar de ceva timp de o spondiloza…