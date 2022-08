Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii a elaborat un proiect de act normativ prin care propune eliminarea Indicatorului Social de Referinta si introduce Venitul Minim de Incluziune (VMI), crescand totodata valoarea ajutoarelor si numarul de beneficiari.

- Fortele Navale Romane au anuntat ca in acest an vor avea loc mai multe manifestari in diverse orase din tara cu prilejul Zilei Marinei, la implinirea a 120 de ani de la prima sarbatorire. Evenimentele, care incep din 8 august, cuprind expozitii, concerte, vizitarea navelor militare.

- Ion Dolanescu a fost un mare artist. A fost cunoscut și indragit de o țara intreaga, iar viața poate sa fie o adevarata inspirație pentru a scrie o carte sau un film. De-a lungul vieții a iubit cu patima 3 femei și are doi copii cu doua dintre ele. Cum a ajuns sa fie “incuiat in casa” , dar și care…

- Astazi, 2 august 2021, in județ s-au inregistrat 58 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de catre DSP Alba. Dintre aceste cazuri, 5 au fost atribuite Municipiului Blaj (4 cazuri noi și 1 reinfectare) și cate 1 comunelor Bucerdea Granoasa (reinfectare), Cetatea de Balta,…

- Astazi, 23 iulie 2021, in județ s-au inregistrat 112 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de catre DSP Alba. Dintre aceste cazuri, 8 au fost atribuite Municipiului Blaj, cate 3 comunelor Cergau și Valea Lunga și cate 1 comunelor Bucerdea Granoasa, Șona și Roșia de Secaș…

- Un baiat in varsta de 17 ani i-a salvat viata unei femei de 80 de ani care a cazut si si-a pierdut cunostinta pe strada. Tanarul a inceput imediat manevrele de resuscitare si nu a renuntat pana la sosirea ambulantei. Episodul a fost povestit pe pagina de Facebook a Departamentului pentru Situatii de…

- Pentru milionarii care locuiesc in unele dintre cele mai scumpe orașe din lume, cum ar fi Shanghai și Hong Kong, prețurile in creștere ale articolelor de lux din ultimul an au redus considerabil puterea lor de cumparare. Pe de alta parte, pentru persoanele bogate din Londra și New York, costul mai mare…

- Administrațiile publice locale din municipiile reședința de județ, dar și din Capitala, se plang mereu ca nu au bani pentru investiții cand sunt luate la rost in legatura cu dezastrul social in care se afla multe dintre ele.