- O persoana privata de libertate a incercat sa se sinucida de mai multe ori in ultimele trei luni. Deținutul, aflat in Penitenciarul Mioveni, a inghițit in repetate randuri un numar mare de pastile ajungand de urgența la Unitatea de Primiri Urgențe.

- Eminem, unul dintre cei mai apreciați artiști americani, a ajuns la varsta de 51 de ani sa aiba o avere colosala. Dupa 30 de ani de cariera, interpretul a strans fabuloasa suma de 250 de milioane de dolari.In ciuda succesului, aceasta nu a avut o viața tocmai fericita. Tatal l-a parasit, iar mama l-a…

- Celentano, personajul interpretat de Adrian Vancica in serialul romanesc „Las Fierbinți”, a transmis un mesaj in episodul special difuzat la PRO TV in ziua de Craciun. Vorbele actorului au devenit virale.In ediția speciala de Craciun 2023 a serialului romanesc „Las Fierbinți”, Celentano, personajul…

- Mai mulți clujeni cer ajutorul Primariei Cluj intr-o disputa cu vecinii. Oamenii zic ca un vecin care a declarat ca deschide atelier de croitorie, desfașoara activitați care perturba viața in comun. Oamenii sunt nemulțumiți ca in curtea lor comuna ar ajunge mai multe mașini zilnic și multe persoane. „Locuiesc…

- Viața lui Ionel Sporea nu a fost una ușoara, ci plina de evenimente parca desprinse dintr-un film. Iar pentru ca viața sa a fost un adevarat film, acesta l-a transformat intr-unul. El este romanul care a inventat lansatorul automat de mingi de tenis de masa, iar comuniștii la inchisoare in urma unei…

- Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre viața ei de cand a devenit soția lui George Restivan. Și deși nu sunt de prea mult timp impreuna, fosta soție a lui Silviu Prigoana susține ca este deja foarte schimbata de cand a aparut el in viața ei.

- Asociația Daisler a dat viața nopții in Timișoara cu ediția 2023 a celebrului festival de light-art Lights On, parte a calendarului cultural al programului „Timișoara 2023 Capitala Europeana a Culturii”. Asociația a reușit sa readuca la viața o cladire lasata in paragina.