Vești proaste pentru ocupanți. Plecarea din Crimeea va fi permisă doar cu permisiunea biroului de înrolare militară Incepand cu 19 septembrie, se va putea parasi Crimeea ocupata numai cu o permisiune scrisa din partea unui comandant militar. Acest lucru este precizat intr-un document trimis companiei de transport TRANSCARGO de catre comisariatul militar. Acesta vorbește despre organizarea mobilizarii, despre noile reguli de trecere a podului Kerch și despre restricțiile privind plecarile. Va reamintim ca anterior s-a raportat ca armata rusa incearca sa „carpeasca gaurile” de pe linia frontului, aparute ca urmare a acțiunilor de succes ale forțelor armate ucrainene, cu ajutorul unitaților mobile. Anterior, s-a… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

