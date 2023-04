Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit semnificativ estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 3,1% cat estima in toamna pana la 2,4%, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara internationala, informeaza Agerpres. Potrivit…

- Conform noilor prognoze ale FMI, economia romaneasca va incetini de la un avans de 4,8% in 2022, pana la unul 2,4% in 2023, pentru ca anul viitor sa accelereze pana la 3,7%.In ceea ce priveste inflatia, FMI prognozeaza ca Romania va inregistra in acest an o crestere medie anuala de 10,5%, dupa un avans…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a declarat miercuri ca vede inflatia in jos. Guvernatorul nu da insa asigurari ca rata dobanzii de politica monetara nju va creste in viitor. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta din 9 februarie…

- Fondul Monetar International a prezentat marti o perspectiva mai favorabila in cel mai recent raport World Economic Outlook, estimand ca anul acesta economia mondiala nu va intra in recesiune, inflatia va incetini, iar economiile europene au aratat o rezistenta mai mare decat se preconiza, transmit…

- Ministerul Justitiei precizeaza, miercuri, ca evaluarea Grupului de State impotriva Coruptiei (GRECO) subliniaza faptul ca Romania a realizat „un progres semnificativ” in anul 2022, conform Agerpres, citata de stiri.tvr.ro. „Raportul Grupului de State impotriva Coruptiei publicat miercuri subliniaza…

- Economia romaneasca ar urma sa inregistreze in acest an o crestere de 2,6%, a previzionat marti Banca Mondiala, in raportul „Perspective Economice Globale” (Global Economic Prospects), informeaza AGERPRES . Estimarile sunt mai slabe fata de cele avansate in iunie, intr-un alt raport, cand institutia…