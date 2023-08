Vești noi în cazul de dopaj al Simonei Halep Simona Halep, care a fost audiata in cazul sau de dopaj in ultima saptamana din iunie, a declarat intr-un interviu pentru Eurosport ca avocatul sau i-a spus ca pana la finalul acestei luni nu o sa primeasca decizia. “A fost un caz destul de dificil. Acolo, la audieri, echipa mea a fost extraordinara impreuna cu toti expertii pe care i-am avut. Avocatii, de asemenea, a fost si Bogdan Stoica, avocatul din Romania, impreuna cu Howard (n.r. Jacobs) din America. Au fost puternici si apararea mea a fost foarte buna. Adevarul, intotdeauna este mai usor cand spui adevarul si am simtit ca totul o sa fie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

