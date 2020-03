Stiri pe aceeasi tema

- Un pacient de 27 de ani din judetul Caras-Severin, confirmat cu coronavirus si internat in Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, a fost externat luni seara, dupa ce a avut doua teste negative. Acesta este cel de-al 14-lea pacient externat din spitalul de la Timisoara si considerat…

- O bunica depistata pozitiv cu coronavirus, in varsta de 74 de ani, a facut dezvaluiri șoc din Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, unde, dupa cum susține ea, este nevoita sa ingrijeasca o alta pacienta cu COVID-19, paralizata.

- RESITA – Acestia sunt colegii barbatului care lucreaza la retailerul din Resita, contacti de familie sau provenind in urma unor activitati sportive! Cei care au fost in legatura cu barbatul de 27 de ani, confirmat cu noul coronavirus, care este sub tratament la Timisoara, se afla in acest moment in…

- Inca un pacient infectat cu coronavirus in Romania s-a vindecat! Elevul de liceu in varsta de 16 ani, care fusese internat la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara cu confirmare de coronavirus, a fost externat, sambata, dupa ce doua teste succesive au iesit negative, anunta Directia…

- Direcția de Sanatate Publica Timiș a anunțat ca a luat la cunoștința astazi in jurul orei 14.00, de testul pozitiv pentru COVID 19 efectuat de catre Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara unei femei in varsta de 38 ani, care a vizitat localitatea San Giovanni Bianco, aflata la 30…